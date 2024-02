Rodez : trois karatékas avaient rayonné en Suisse et au Japon en 2004, ils remettent ça vingt ans plus tard !

Le trio de karatéka, Lionel Fresal, Christian Cabantous et Richard Gaspard, qui avait réalisé, en 2004, une grande épopée en coupe d'Europe et en coupe du monde, s'est de nouveau reconstitué pour participer à des compétitions.

En 2004, les trois karatékas licenciés au club du Sakura ruthénois - Lionel Fresal (aujourd'hui âgé de 40 ans), Christian Cabantous (60 ans) et Richard Gaspard (51 ans) - réussissaient une saison mémorable en participant à la coupe d'Europe, en Suisse, et à la coupe du monde au Japon. Vingt ans après cette épopée, le trio avait décidé l'été dernier de se reformer, afin de finir leur carrière en beauté. Ambitieux, ils n'ont pas manqué leur objectif, puisque, ce week-end, ils ont décroché de nouveau, après deux décennies, le titre de la coupe de France wado senior. Et, ils ne se sont pas arrêtés là ! Ils ont fini, respectivement, à la 1re, 2e et 3e places de l'épreuve individuelle dans la catégorie vétéran, remportée par Lionel Fresal.

De plus, samedi 18 février, ils participeront en équipe et en individuel aux championnats d'Occitanie, à Béziers. Ce trio peut s'appuyer sur une structure ruthénoise reconnue au sein de la région et qui compte actuellement 150 licenciés. Depuis sa création en 1975, 132 ceintures noires ont été formées. Pour Christian Cabantous, également futur porteur de la flamme olympique à Millau le 13 mai prochain, la clef du succès en équipe est "de ne faire qu'un en alliant vitesse et synchronisation".

Dans le même temps, Andréa et Florian Depuille ont eu l’opportunité de participer à leur première coupe de France wado ryu.