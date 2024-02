Bozouls. Stages de théâtre et activités artistiques au programme avec Art Valytude

L’association Art Valytude propose des stages de théâtre et des activités artistiques durant les vacances de février 2024.

Dirigés par Valérie Binsse, ces ateliers se tiendront à l’espace Denys-Puech de Bozouls.

Du théâtre au modelage, en passant par la peinture et le dessin, les stages sont ouverts aux adolescents de 14 à 17 ans de 9 heures à 11 heures, aux enfants de 7 à 13 ans de 14 heures à 16 heures, aux plus jeunes de 4 à 6 ans de 16 heures à 18 heures, et enfin, aux adultes de 18 ans et plus de 18 h 30 à 20 h 30.

Le tarif est fixé à 50 € pour les deux jours de stage, les 12 et 13 février.

Contact : Art Valytude

06 37 36 91 35

ou artvalytude@gmail.com