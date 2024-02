L’ADMR Bozouls-Comtal organise sa programmation de l’année

L’ADMR (aide à domicile en milieu rural) Bozouls-Comtal se réunissait, vendredi dernier , pour évoquer les préoccupations du moment, mais aussi pour envisager les événements et manifestations de 2024.

Dès le printemps, l’association proposera un spectacle. Le 21 avril, de 16 h à 17 h 30, la troupe de théâtre "Pour demain et après" présentera son spectacle "Du sel dans le café" ; une pièce qui a déjà ravi un public nombreux, en d’autres lieux.

Par ailleurs, l’ADMR Bozouls- Comtal souhaite relancer son vide-greniers annuel qui se déroulait traditionnellement, le premier dimanche du mois d’octobre.

Cette dynamique a été stoppée par les contraintes des années Covid, mais les demandes sont nombreuses à présent, pour relancer l’événement. C’est donc le dimanche 6 octobre, à partir de 7 h, que l’association donne rendez-vous au public pour son vide-greniers new-look. C’est au sein de la nouvelle salle des fêtes de Bozouls que sera organisé ce rendez-vous ; un nouvel espace mis à disposition offrira une surface couverte très importante et, en cas de beau temps, d’autres possibilités en extérieur.

Un espace restauration sera organisé sur place et un bar comme à l’accoutumée, proposera ses services.

Le bureau des bénévoles de l’association attend beaucoup de ces évènements et précisera plus tard les modalités d’inscription (téléphone, horaires des appels, prix des emplacements et autres renseignements).