Salles-Curan. L’ADMR, incontournable allié des aînés

Dernièrement, devant des bénévoles et des salariés très nombreux, Monique Caussignac, présidente, a présenté les vœux de bonne année pour 2024. Une brève rétrospective de l’année 2023 a remis en mémoire les temps forts et parfois difficiles vécus par l’association. Comme chaque année, les variations quotidiennes dues aux décès, hospitalisations ou placements en Ehpad ont obligé à une adaptation permanente.

Et que dire de la fermeture de la résidence Beau Soleil qui a eu un impact très important sur l’organisation de la structure, bouleversant les plannings et obligeant à recruter en urgence une aide à domicile. Mais grâce aux salariées de l’association, les derniers résidents continuent de pouvoir y vivre.

De fait, l’ADMR est "le" service du maintien à domicile si important pour les aînés. De même, l’association est source de convivialité et de moments de détente avec notamment la 1re journée nationale des aides à domicile instaurée au 17 mars qui a permis aux salariées de se retrouver autour d’une bonne table.

Mais également la "Rentrée de l’ADMR" à l’espace Vézinois qui fut un véritable succès avec une belle ambiance autour d’un goûter spectacle. La présidente en a profité pour remercier toutes les aides à domicile pour leur implication, leur compréhension à faire des remplacements de dernière minute et aussi, pour savoir accepter d’être formées et adapter leur comportement aux situations difficiles qu’elles rencontrent. Elle a aussi remercié la secrétaire "pour son écoute des sollicitations des familles et des personnes aidées tout en essayant de répondre le plus favorablement possible aux demandes. Sans oublier la gestion des plannings, des congés, des kilomètres et arrêts maladie."

Enfin, elle eut un petit mot également pour tous les bénévoles qui œuvrent dans l’ombre : des "référents communs" à ceux préparant des cadeaux de Noël ou de la fête des mères ; de la trésorerie au responsable des plannings, personne n’a été oublié et Monique Caussignac a insisté sur le fait que tout le monde est important et investi dans sa mission.

Pour terminer, elle a exprimé le souhait que l’ADMR garde "ses valeurs de proximité et d’empathie envers les personnes chez qui elle intervient". Après ces propos, c’était le moment du partage de la galette des rois pendant lequel les conversations se prolongèrent autour du verre de l’Amitié.