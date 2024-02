Espalion. Les moins de 18 ans garçons en mode "patron"

Samedi soir, le gymnase intercommunal accueillait le match au sommet pour les moins de 18 garçons qui recevaient Pays de Nestes avec qui ils partageaient la première place. Celui qui l’emporterait prendrait ainsi une belle option pour la suprématie de la poule.

Pour cette soirée, le HBCE avait minutieusement préparé l’événement. Réveil musculaire et préparation chez le partenaire "La maison du sport", repas sportif en commun. Le club avait tenu à bien faire les choses avant un moment de partage au stade de Perse pour supporter les copains rugbymen. Entre les locaux au collectif parfaitement huilé et des visiteurs portés par quelques belles individualités (gardien, attaquants capables à eux seuls de faire la différence) ce sera un match de haut niveau avec deux équipes proches l’une de l’autre qui se traduira par un chassé-croisé au tableau d’affichage durant toute la première mi-temps avec un léger avantage pour les visiteurs de 16-17 à la pause. En seconde mi-temps, l’intensité et plus de justesse dans la finition permettront aux locaux de reprendre le dessus. Ces ingrédients leur permettront de creuser un écart substantiel, permettant de s’imposer 33-28. Seuls premiers au classement, les joueurs voient l’horizon s’éclaircir, toutefois il faudra conserver ce niveau pour aller au bout comme l’an passé. Prochaine étape le Handball Club de Balma.

L’équipe fanion s’attribue le derby face au ROC

Les seniors I espalionnais attendaient d’autant plus ce déplacement que lors du match aller dans leur salle ils avaient concédé le nul alors qu’ils avaient mené avec jusqu’à 6 buts d’écart en seconde période avant de se faire rejoindre. Après deux derniers matchs plutôt concluants, c’est en s’appuyant sur une défense bien organisée et les nombreux arrêts de Beillot (23 au total !), les Espalionnais vont bien contenir l’attaque ruthénoise. Sous l’impulsion du capitaine Mastropièri c’est finalement le HBCE qui regagne les vestiaires à la pause avec l’avantage au score : 11-13. Malgré une double infériorité et un changement de système de jeu perturbant des locaux, les Espalionnais vont rester lucides et continuer de s’appuyer sur leur point fort, la défense, pour garder leur adversaire à distance. Score final : 21-25. Cette deuxième victoire consécutive permet au HBCE d’être 4e ex æquo dans cette poule très serrée où tout le monde semble pouvoir battre tout le monde. Il faudra bien garder cela à l’esprit lors du déplacement chez la lanterne rouge, Montauban, le week-end prochain.