Bozouls. Barriac : l’association pour la sauvegarde du patrimoine ne manque pas de projets

L’association pour la sauvegarde du patrimoine de Barriac (ASPB) a tenu tout récemment son assemblée générale annuelle.

Le quorum étant atteint, le président, Christian Foulcran, a pu ouvrir la séance en présence d’une quinzaine de participants. Après avoir regretté la faible affluence, le président et le trésorier Jean-Louis Montarnal ont présenté les rapports moral et financier qui ont été approuvés à l’unanimité des membres présents et représentés.

Parmi les actions menées, on peut souligner une sortie biodiversité sur le chemin des Vinchèzes animée par Yves Angoy, leur participation à la journée du patrimoine le 18 septembre 2022 en co-animation avec la mairie de Bozouls qui a attiré près de 350 personnes à Barriac ! La poursuite de l’entretien des chemins de randonnée, du travers de l’école, le nettoyage des fontaines de Bourrals et de Carcamagne, l’enrichissement de leur site web bienvivreabarriac.fr, grâce à leur nouveau "webmaster" Sylvain Jaffuel. La poursuite de la vente de leur livre "Barriac en Rouergue et ses environs" qui connaît toujours du succès : un ouvrage remarquable, illustré reprenant l’histoire de ce village de 160 pages, toujours en vente. Le président ne pouvant plus se présenter, et aucun candidat n’ayant postulé pour le remplacer, l’assemblée a opté pour une modification des statuts dans le cadre d’une assemblée générale extraordinaire, qui se caractérise par la mise en place d’une gouvernance collégiale.

Dorénavant, c’est un comité directeur composé de cinq membres élus à l’unanimité, qui prend en charge l’administration de l’ASPB. À savoir : Christian Foulcran, Jeannette Jaffuel, Jean-Louis Montarnal, Patricia Rabot et Karine Satier. Celui-ci se réunira prochainement pour élaborer le programme d’activité 2024 à partir des orientations définis lors de l’assemblée générale.

Le verre de l’amitié a mis fin à cette assemblée générale, à la satisfaction de tous.