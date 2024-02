Decazeville. "La pizza du garage" ouvre ses portes ce soir

Comme déjà annoncé en décembre, "La pizza du garage" va bien ouvrir en février. Et plus précisément ce soir. Au 19 avenue de Rodez à Decazeville, tout juste à côté de l’ancien restaurant "Le Saint-Michel".

Activité de traiteur

Originaire de Marseille, Ludovic Leduc (cuisinier et pâtissier de formation, restaurateur plusieurs années sur la côte méditerranéenne avant de s’installer avec son épouse et ses deux enfants à Decazeville), a complètement repensé et aménagé un ancien garage pour y installer de ses mains un four à bois et tout le matériel de préparation pour son activité de pizzas à emporter.

Ludovic Leduc propose ainsi tout un panel de pizzas, cuites au feu de bois, d’une taille de 40 cm de diamètre. "Je proposerai aussi une pizza spéciale une fois par mois." Ludovic Leduc propose également activité de traiteur sur commandes : paella, moules à la crème, zarzuella. "Et d’autres plats à définir sur commande", précise Ludovic Leduc.

La livraison des pizzas et des plats est gratuite sur le périmètre du Bassin decazevillois.

Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi (sauf mercredi jour de fermeture) à partir de 18 heures ; ainsi que le samedi et dimanche à partir de 17 heures

Contact : 07 67 63 11 67.