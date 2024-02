Salles-Curan. Les collégiens en séjour de ski à Cauterets

Tous les deux ans, le collège des Monts et Lacs effectue son traditionnel voyage au ski à Cauterets dans les Pyrénées, pour les classes de 6e et de 5e. Cette année, ce sont donc 53 élèves et 5 professeurs qui ont pu profiter des joies de la montagne pendant une semaine. Le ciel était bleu, les températures très agréables, les pistes enneigées et les paysages magnifiques ! Les conditions étaient parfaites pour chausser les skis. Quelques difficultés se sont faites ressentir mais, chacun à son rythme a pu découvrir les joies de la glisse : pistes vertes ou bleues, tous ont pu progresser grâce aux cinq moniteurs mis à la disposition du groupe. Le séjour s’est terminé par la remise des diplômes (ourson, flocon, 1re, 2e ou 3e étoile) et par la traditionnelle boom. Le vendredi, une visite de Lourdes clôturait le programme de la semaine.