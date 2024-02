Onet-le-Château. À la Baleine, Amir a incarné avec émotion et passion "Sélectionné"

On connaissait Amir version chanteur avec ses nombreux tubes, mais Amir version acteur était encore à découvrir. Les rôles changent mais le talent, lui, reste et l’artiste a pu en faire profiter la salle comble du théâtre La Baleine.

Incarnant Alfred Nakache, nageur français né en 1915, il retrace son parcours semé d’embûches, mais sans quitter la flamme intérieure qui le maintient debout en toutes circonstances. Durant sa jeunesse dans les faubourgs de Constantine en Algérie alors française, il découvre avec anxiété et curiosité les bassins et se prend au jeu en améliorant année après année ses records, et devient même l’un des meilleurs nageurs tricolores.

Son arrivée en métropole lui permet d’asseoir sa place parmi les meilleurs nageurs européens et Alfred se voit sélectionné pour les Jeux olympiques 1936 à… Berlin. De confession juive, il compte profiter de sa passion pour la natation afin de combattre l’idéologie nazie.

Malheureusement dénoncé par la milice, il fut déporté avec femme et enfant. De nombreux obstacles se présentent à lui mais sa ténacité, son courage et l’amour de sa famille le tiennent en vie.

À la libération des camps de concentration, il revient en France, seul. Malgré l’absence pesante de ses êtres chers, Alfred Nakache se remet progressivement à nager et enchaîne à nouveau les performances.

Ses records lui permettent d’envisager les Jeux olympiques de Londres en 1948 et d’être, pour l’occasion, "Sélectionné".

La salle de La Baleine s’est alors levée à l’unisson, afin d’offrir au comédien Amir, une magnifique standing ovation chargée en émotion, durant plusieurs minutes.

Les prochains spectacles affichent complet

La programmation culturelle à Onet-le-Château se poursuit avec le prochain spectacle au théâtre La Baleine qui se déroulera mercredi 28 février avec "La claque", représentation à guichets fermés. Il en sera de même pour le spectacle d’humour musical "Maestrissimo" prévu le 12 mars et pour les circassiens "The Black Blues Brothers" programmé le 19 mars.

Toutefois, il reste quelques places pour le "Manteau de Janis" (avec Philippe Lelièvre et Delphine Piard) prévu mardi 26 mars, et pour le concert d’Ycare, que vous pourrez applaudir jeudi 4 avril.

