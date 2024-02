Olemps. De la gymnastique au menu de la crèche

Pendant le mois de janvier et le début février les "grands" des crèches L’enfant do et Do-ré-mi ont bénéficié de 5 séances de "baby gym" dispensés par Marina Heyraud, animatrice sportive et professeure de flamenco à Onet-le-Château.

Des séances adaptées aux tout petits de 2/3 ans qu’ils ont visiblement adorées !

Comme les grands ils commencent par un échauffement assis puis debout avant d’enchaîner par de la danse et des postures de yoga. Faire la girafe, le gorille, le kangourou, le serpent ou le lapin, ça plaît ! Tout le monde s’amuse beaucoup, et pas seulement les enfants.

Ensuite, place au parcours motricité : on saute, on rampe, c’est ludique et coloré.

Un jeu collectif puis c’est le moment du retour au calme avant de quitter la salle de l’Association Familles rurales et de regagner la crèche avec, sans doute, l’envie de continuer à faire le gorille ou le kangourou !