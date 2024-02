Arvieu. "La Céorette" se porte bien !

Mardi 6 février, le club La Céorette a tenu son assemblée générale.

La présidente Françoise Mazars a ouvert la séance en remerciant tous les adhérents présents, mais aussi ceux excusés pour diverses raisons. Elle a indiqué qu’une lettre de remerciements avait été envoyée au conseil municipal pour les travaux effectués à la salle. Le bilan moral de l’année 2023 a été présenté.

En 2023 le club a comptabilisé 122 adhérents très assidus aux diverses activités proposées : belote et jeux de société, travaux manuels, randonnée, marche, gym plaisir de chanter, sortie d’un jour, repas, goûters à thème et bien sûr les activités de la Fédération de l’Aveyron, le tout dans les moindres détails. Le bilan financier a été présenté par la trésorière Dominique Balmes. Les deux bilans ont été approuvés et acceptés par l’assemblée. La secrétaire Nadine Géraud a présenté le calendrier des activités de l’année 2024 tant sur le plan du club que celles de la Fédération. Un programme bien détaillé a été remis à chacun. On peut également le consulter sur le site de la mairie, rubrique des associations.

Ensuite le conseil d’administration a proposé pour 2025 la carte d’adhérent à 20 € acceptée par tous les adhérents.

Bien sûr, la partie de belote et jeux de société a été de rigueur et la soirée s’est terminée dans une excellente ambiance par le goûter rissoles faites par le pâtissier du village, Laurent.

Une nouvelle année a déjà été entamée mais si des nouveaux adhérents souhaitent rejoindre le club, ils peuvent le faire, ils seront les bienvenus.