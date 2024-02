Rodez : deux étudiantes en communication en stage au Club

Héloïse et Anaëlle sont deux étudiantes de l'IUT de Rodez en BUT information-communication en stage au Club durant un mois.

Le BUT information-communication de l'IUT de Rodez propose dès la première année un stage de quatre semaines. Cette année, deux étudiantes, Héloïse et Anaëlle, ont décidé de réaliser le leur au Club.

Le Club, correspondant à l'ancien cinéma dans l'avenue Tarayne, est une salle de concert géré par l'association de culture et de musique Oc'live. Elle propose chaque année de nombreux concerts et spectacles aux Aveyronnais. Le Club possède plusieurs salles (concert, création et enregistrement) et un auditorium.

Avant de commencer leur stage, Héloïse et Anaëlle ont eu la chance de pouvoir rencontrer l'équipe du Club, lors d'un entretien. Dès le début, elles se sont intégrées au sein de l'équipe et ont su trouver leur marque grâce aux différentes réunions proposées.

Pendant ce stage, elles réalisent des affiches, préparent des événements, rédigent des communiquées de presse, créent des logos et des étiquettes, gèrent les réseaux sociaux de l'association et distribuent les programmes des prochains mois. Leurs activités sont très variées. Elles ont également eu l'opportunité de participer à une émission de radio Temps Rodez. Au fur et à mesure du stage, Héloïse et Anaëlle voient leurs missions évoluées. Elles sont également présentes aux différents rendez-vous et soirées proposés par le Club. Lors de ces moments, elles accueillent les mélomanes et vérifient le respect des règles.