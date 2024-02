"Trahisons", "division" : à Saint-Geniez-d'Olt, il y a désormais deux bords au comité des fêtes Rive droite

Hubert Reylet succède à Alain Combacau à la tête du comité. Non sans regret et vive amertume...

Baiser orageux. La chanson de Stephan Eicher résume le sentiment qui émane du changement de présidence du comité des fêtes rive droite. Alain Combacau s’en est allé, non sans regret. "Je regrette la façon dont s’est faite mon éviction alimentée par des mensonges et des trahisons. J’ai porté à bout de bras le comité pendant 40 ans, j’aime mon quartier que je défends bec et ongles, je suis parti pour le bien du comité des fêtes."

Son successeur, Hubert Reylet, est lui aussi un Marmot de la rive droite, présent également pendant quatre décennies au sein du comité pour animer l’une des plus anciennes fêtes du département. Et lui aussi regrette la méthode. "Ce changement a créé une division au sein du comité, c’est compliqué de recoller les morceaux, cela laisse des traces", admet-il. Savoir partir, surtout quand cela serre le cœur, est toujours difficile. "Il faut passer à autre chose, remuer le couteau dans la plaie ne sert à rien, il est parti par la grande porte, revenu par la petite", poursuit Hubert Reylet.

Alain Combacau, qui, considère comme un coup de couteau dans le dos le changement de présidence, ne digère pas "les médisances et calomnies colportées par des individus fourbes et comploteurs. Je suis parti de mon propre chef car il y avait une ambiance délétère, de semer la polémique pour récolter le chaos, incapable de trier le bon grain de l’ivraie." Ce dernier aurait aimé fêter le centenaire de la fête en 2025. Lui qui a tant fait pour celle-ci, un pan de sa vie pour faire rayonner cette rive historique, est encore meurtri par cet acte manqué.

Il va falloir du temps pour que l’eau passe sous le vieux pont. Avec l’espoir que l’accalmie succède au baiser orageux.

Il en va d’une fête illustre, incontournable, symbolique aussi pour de nombreux Aveyronnais de Paris. À l’instar de Romain Vidal, à la tête du restaurant Le Sully à Paris, qui confiait l’an dernier dans les colonnes de L’Aveyronnais : "La fête de la rive droite a certes évolué avec les années mais une chose ne change pas : elle est synonyme de retrouvailles. C’est une date qui est cochée en lettres capitales sur tous les agendas." Rendez-vous est donc donné, les 3 et 4 août pour de chaleureuses retrouvailles.