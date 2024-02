4 L Trophy : un pré-départ sera donné depuis Cransac avec plusieurs équipages aveyronnais

Voici et quand assister aux pré-départs des équipages aveyronnais.

Comme il l’avait fait en 2023, le jeune cransacois Yann Aguiar et son complice Louis Desvignes, vont participer à l’édition 2024 du 4 L Trophy, qui va les voir traverses l’Espagne avant d’embarquer pour le Maroc et rejoindre Marrakech terme de ce périple, en jonglant dans les dunes du désert.

Rappelons que" Le 4L Trophy" est un raid étudiant hors du commun, alliant aide humanitaire, sportivité et solidarité à bord de la légendaire 4L Renault".

Quatre équipages aveyronnais

Pour les besoins de la cause, le duo Yann Aguiar Louis Desvignes, avait créé lors de leur première édition en 2023, une association le "Crans ‘ 4L" qui avait reçu le soutien de plusieurs partenaires dont celui de la ville de Cransac.

En guise de remerciements, l’équipage cransacois va effectuer le mardi 13 février, à 9 h 15, à partir de la place Jean Jaurès de la cité thermale, un pré-départ auquel participeront d’autres équipages aveyronnais, quatre exactement.

Outre le duo cransacois, seront présents l’équipage féminin "Les Simonnettes Ensablées", puis les masculins "les Géomètres Express" avec Clément et Guillaume, "les Bornés 2024" de Baptiste et Raphaël, et les "Rz Crew" que sont Axel et Thomas,