Franchises, concert, retransmission... tout savoir sur le Super Bowl, qui se déroule dans la nuit de dimanche à lundi

L'un des événements sportifs les plus attendus de l'année se déroule dans les prochaines heures : le Super Bowl, finale du championnat de football américain (NFL), animera la nuit du dimanche 11 au lundi 12 février 2024. Voici tout ce qu'il faut savoir sur ce rendez-vous qui suscite toujours un énorme engouement.

Qui est en finale ?

La grande finale du championnat de NFL va mettre aux prises les Chiefs de Kansas City aux 49ers de San Francisco. Les premiers ont écarté Houston, puis Baltimore en finale de conférence quand les seconds ont respectivement disposé des Green Bay Packers et de Detroit.

Les Chiefs sont les tenants du titre, après leur sacre en février 2023 (qui correspond à la saison 2022) sur Philadelphie (38-35). Ils comptent trois sacres à leur actif, contre cinq pour San Francisco. Mais la dernière couronne des 49ers remonte... à 1994.

À noter que cette affiche est le remake du 54e Superbowl, il y a quatre ans : Kansas l'avait emporté (31-20). Il y aura donc des airs de revanche ! Voici le bilan de chaque franchise au Super Bowl :

49ers de San Francisco : 5 victoires (1981, 1984, 1988, 1989, 1994) et 2 défaites (2012, 2019)

Où se jouera-t-elle ?

L'Allegiant Stadium de Paradise et ses 65 000 places accueilleront la grande finale du championnat de NFL. C'est la première fois que l'enceinte sera le théâtre d'un tel rendez-vous, la structure ayant été achevée en 2020. C'est donc dans le Nevada que se disputera ce 58e Super Bowl.

Qui assurera le show ?

Si les spectateurs (et téléspectateurs) se languissent de voir les acteurs offrir un match légendaire pour le titre, leur attention se porte aussi sur les coulisses du Super Bowl. Un événement qui est surtout un show immense, avec un concert mondialement suivi à la pause.

Après la performance exceptionnelle de Rihanna, l'an passé, c'est Usher qui a été choisi pour donner de la voix durant la mi-temps. Véritable icône des années 2000, l'une des têtes d'affiche du RnB a promis de frapper un grand coup avec un lot d'invités dont il tait pour l'instant le nom... Suspense !

Cette année, les yeux seront aussi rivés sur les tribunes, avec une certaine Taylor Swift. Et pour cause : la romance entre la chanteuse et Travis Kelce, joueur iconique des Chiefs, a suscité une énorme passion, gonflant un peu plus l'engouement déjà colossal autour de la NFL.

Où suivre le Super Bowl ?

Avec 115 millions de téléspectateurs, le dernier Super Bowl avait affolé les compteurs, décrochant une affluence record. Côté retransmission en France, il y aura deux choix pour le suivre : en clair sur M6, ou bien sur beIN Sports 3. Le coup d'envoi sera donné à 0h30, lundi 12 février 2024. Autant dire qu'il vaut mieux faire partie de la Zone C...