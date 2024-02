Rugby : choc au sommet pour Millau, en déplacement à Castanet

Les Millavois (3es), se rendent sur la pelouse de Castanet (2e), dimanche 11 février à 15h15.

Un gros morceau se dresse sur la route du Som. Les Millavois (3es) se rendent à Castanet (2e), dimanche 11 février à 15h15, pour une affiche qui devrait permettre d’en savoir un peu plus sur la hiérarchie au sommet de la poule. Les Aveyronnais comptent seulement quatre longueurs de retard sur leurs hôtes, eux-mêmes à quatre points du premier, Palavas-Lunel.

Vainqueurs lors du match aller (22-6) en ayant remarquablement défendu et en ayant fait preuve de réalisme sur leurs temps forts face à un adversaire relégué de l’étage supérieur, les Aveyronnais se déplacent sans pression particulière. Néanmoins, les hommes de Baptiste Majorel ne partent pas la fleur au fusil et se savent attendus chez un adversaire revanchard qui avait peut-être manqué d’humilité au match aller, en ne tentant pas des pénalités pourtant bien placées.

Un air de phases finales

Pour les Millavois, ce match est un bon test avec un niveau de jeu sans doute proche de celui qu’ils retrouveront dans les phases finales. Battus à Argelès il y a trois semaines (28-22), les gars du Som avaient réussi à se remettre en question et à rebondir face à Balma, une semaine plus tard (28-16). Les Castanéens, de leur côté, restent sur un court revers à Leucate (6-5) avant de retrouver leur pelouse fétiche, sur laquelle ils se sont systématiquement imposés cette saison.

Ce match entre deux cadors promet donc beaucoup, d’autant qu’il oppose deux équipes au jeu bien huilé et spectaculaire, et qui vont s’affronter avec des effectifs au complet. On notera le retour de Saia Fekitoa dans l’équipe qui devrait amener son expérience et son punch à la phalange Millavoise.