Onet-le-Château. L’apéro-concert du Krill est devenu un moment de partage musical plébiscité

Ce dernier vendredi soir, c’est au Krill qu’il fallait être et ce, dès 18 h 30, pour partager un moment musical et festif, qui acte le début de nouvelles vacances et qui est devenu incontournable de sa programmation, comme une de ses marques de fabrique : le café-concert.

Ceux qui ne se sont pas posé la question se risquaient à annoncer 150 personnes, les plus réalistes (ou les habitués) parlaient de 180 à 200. Quant aux optimistes, arguant qu’il ne restait pas de place pour les derniers retardataires, ils franchissaient allègrement ce chiffre symbolique.

Mais peu importe, assis, à table ou debout, tous ont apprécié la sublime prestation du duo Hylia, les deux sœurs Rabatti, Roxanne au violon et Marie à la guitare classique. Originaires de Nuces, elles ont joué ensemble dès leur plus jeune âge, guidées par leur père, compositeur et professeur de musique Pascal Rabatti et feront chacune de brillantes études musicales.

Et les deux sœurs se retrouvent régulièrement en duo, pour enchanter leur public, comme ce fut le cas lors de cette soirée, où tous ont été invités à voyager dans leur monde musical éclectique : arrangements de musiques baroque ou classique, références plus romantiques, compositeurs contemporains et clin d’œil, gros clin d’œil à la musique traditionnelle irlandaise ! On a dansé, on a chanté, on a applaudi, beaucoup et longtemps, une prestation des plus dépaysante, mais oh combien énergisante…

On en redemande, car la soirée est passée beaucoup trop vite !