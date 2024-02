Villecomtal. L’école en fête avec son traditionnel carnaval

Le traditionnel carnaval de l’école fut une belle réussite avec de très nombreux participants de tous âges, tous avec le cœur en joie. Des enfants au comble de leur gaieté.

L’artiste Valerian, d’Aubin, "Le cirque de la découverte", a séduit petits et grands avec sa déambulation de plus d’une heure, jonglerie lumineuse, monocycle, tours de magie… Les enfants avaient les yeux remplis d’étoiles et les adultes se concentraient sur la compréhension et leurs réactions aux tours de magie.

Tout au long de la soirée, l’ambiance a été rythmée par de la musique. La soupe au fromage et les excellents croque-monsieur ont régalé petits et grands.

Au final, les enfants se sont superbien amusés et les grands ont eux aussi passé une très bonne soirée déguisée. Que souhaiter de mieux pour un carnaval ?