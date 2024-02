Montrozier. Une championne de foot à l’école

Une championne à l’école cela n’arrive pas tous les jours. Pourtant, toujours dans le cadre du label Génération 2024, label qui vise à soutenir les établissements scolaires qui ont mis le sport au centre de leurs activités pédagogiques, les élèves des classes de CE2, CM1 et CM2 ont eu la chance dd’accueillir et d’interviewer Sabrina Viguier, footballeuse de haut niveau qui a participé aux Jeux olympiques de Londres en 2012.

Dans les deux salles de classe ou figuraient logos, mascottes et drapeaux, elle a répondu, tout sourire aux questions des élèves sur son parcours olympique, ses coéquipières, ses victoires, ses défaites, ses émotions… mais également sur son parcours d’entraîneuse et de membre du staff de l’équipe de France de football qui participera aux Jeux olympiques Paris 2024. Et c’est ainsi que tous les petits athlètes en herbe de l’école se sont mis à rêver de la retrouver à Clairefontaine.

En effet leurs enseignantes les ont inscrits à l’opération "Foot à l’école", opération mise en place par la Fédération Française de Football. Après avoir participé à un cycle football avec les intervenants du District Aveyron football, joué avec les élèves des écoles de secteur au cours d’une rencontre USEP, ils réalisent actuellement une production artistique qui sera présentée à un jury.

Et bien évidemment ils croisent les doigts pour être choisis et pouvoir passer "24 heures avec les bleus" au Centre national de football de Clairefontaine. Comme l’a si bien dit Aragon, "Il est permis de rêver."