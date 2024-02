Guerre Israël-Hamas : la France annonce des sanctions contre des colons coupables de violences contre la population palestinienne

28 colons sont désignés coupables de violences perpétrées à l'encontre de la population palestinienne en Cisjordonie occupée.

La France va interdire à 28 colons israéliens d'entrer sur son territoire en raison d'attaques contre des Palestiniens en Cisjordanie occupée, a annoncé mardi 13 février 2024 le ministère des Affaires étrangères.

"Ces mesures interviennent alors que se sont multipliées, ces derniers mois, des violences perpétrées par des colons à l'encontre de la population palestinienne. La France réaffirme sa condamnation ferme de ces violences inadmissibles", a déclaré le ministère dans un communiqué. Il n'a pas divulgué l'identité des personnes concernées.

Des sanctions similaires au niveau de l'Union européenne

Les violences quotidiennes de colons ont plus que doublé depuis l'attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre et l'offensive qui a suivi contre l'enclave palestinienne de Gaza, montrent les chiffres des Nations unies.

Si l'attention internationale s'est concentrée sur cet assaut transfrontalier et sur la guerre à Gaza, les responsables européens ont également exprimé leur inquiétude face à la montée des violences contre les Palestiniens en Cisjordanie. Les États-Unis et la Grande-Bretagne ont exprimé des préoccupations similaires et ont déjà imposé des sanctions à l'encontre de plusieurs colons.

Le responsable de la politique étrangère de l'Union européenne, Josep Borrell, a déclaré en décembre qu'il proposerait également des mesures similaires au niveau de l'UE. Paris soutient cette initiative et dit travailler "à cet égard avec partenaires européens".