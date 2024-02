Pont-de-Salars. Top départ du brevet blanc 2024 au collège Jean-Amans

Ces derniers jours a été lancé au collège le top départ des épreuves du brevet blanc de cette nouvelle session 2024. Jean-Philippe Terracol, principal de l’établissement salarsipotain, ainsi que toute l’équipe pédagogique, fondent beaucoup d’espoirs et sont très confiants pour cette nouvelle édition. Ils espèrent continuer sur la lancée de taux de réussite de l’établissement, puisque pour rappel, lors de la dernière édition de 2023 le taux de réussite avait été de 100 %. La juste récompense et le résultat d’un encadrement et d’enseignement de qualité avec une excellente équipe pédagogique toujours à l’écoute et à une structure d’accueil toujours en perpétuelle évolution pour pouvoir fournir le meilleur outil pour une scolarité réussi.