Espalion. Coup d’arrêt pour l’équipe fanion en déplacement à Montauban

Sur une lancée de 2 victoires consécutives, le HBCE se place à la 4e place du championnat avant d’aller chez la lanterne rouge. Mais dans cette poule où tout est possible et voyant les adversaires enchaîner les bonnes prestations à domicile, les Espalionnais ne sont pas des plus confiants en se déplaçant une nouvelle fois à effectif réduit. Sur le début de match, les Espalionnais se procurent de nombreuses occasions franches mais pêchent dans la finition, n’arrivant pas à se détacher. Le doute et la frustration vont s’installer. Les attaques deviennent moins fluides, mais la paire de gardiens aide leurs coéquipiers à regagner les vestiaires sur un score de parité 13-13. La reprise de match est difficile pour le HBCE qui encaisse un 4-0. Les attaques sont stériles et manquent de mouvements collectifs. Et alors que les locaux sont sanctionnés de 4 minutes d’infériorité, les Aveyronnais n’en profitent pas et au contraire l’écart continue de grandir : 27-18 à la 49e. L’attaque se lâche enfin sur la fin de match mais les duels défensifs sont trop souvent perdus pour espérer la moindre remontada. Défaite 31-24. L’équipe a maintenant une petite trêve avant de recevoir Frontignan le 2 mars.

Les moins de 17 ans filles assurent

Victoire des - de 17 ans filles qui se sont imposées 32-30 face à Bruguières à l’issue d’un match à suspense.

Cette 4e victoire d’affilée confirme la dynamique du groupe qui a trouvé sa vitesse de croisière.