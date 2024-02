Généralisation du permis de conduire dématérialisé à partir de ce mercredi

(AFP) - Le permis de conduire dématérialisé, expérimenté dans trois départements depuis mai, est désormais généralisé à tout le territoire pour les automobilistes qui en feront la demande, a annoncé mercredi Gérald Darmanin.

Le dispositif permettra de se prévaloir de son droit à conduire avec son téléphone mobile lors des contrôles routiers ou pour la location d'un véhicule, a fait valoir le ministre de l'Intérieur en déplacement à l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS).

Le délégué général de l'association 40 millions d'automobilistes, Pierre Chasseray, a salué une mesure qui "permet à chacun de faire le choix de la simplicité".

"Là où c'est fait intelligemment, c'est que la personne qui veut conserver ses papiers peut le faire. Le permis dématérialisé sera juste un plus pour ceux qui le souhaitent", a-t-il précisé.

Dans un entretien accordé au Parisien mercredi, M. Darmanin a confirmé qu'il n'y aurait "aucune obligation à passer au numérique". "Le physique et le digital vont coexister", a-t-il insisté.

Pour utiliser cette nouvelle forme du permis de conduire, les usagers (qui doivent posséder un compte France Identité) devront télécharger leur relevé d'information restreint depuis le site de Mes Points Permis.

- Transformation numérique -

Ce relevé contient un QR code à scanner dans l'application France Identité pour charger la version dématérialisée de son permis de conduire.

"J'entends déjà des voix qui craignent du piratage. Mais j'ai quand même plus peur de me faire voler mes papiers que de me faire pirater mes données sur un site gouvernemental", tempère Pierre Chasseray.

L'utilisation du permis de conduire dématérialisé était testée dans le Rhône, les Hauts-de-Seine et l'Eure-et-Loir.

L'intégration du permis de conduire à l'application France Identité est la première brique vers un portefeuille d'identité numérique européen interopérable, a-t-on expliqué au ministère de l'Intérieur.

Sa généralisation entre dans le cadre du plan de transformation numérique prévu par la loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur (Lopmi), dotée de 15 milliards d'euros supplémentaires sur cinq ans, dont la moitié dédiée au numérique.

Gérald Darmanin a en outre évoqué mercredi la généralisation de la carte d'identité numérisée, qui permettra de faire des démarches en ligne comme les procurations de vote.

Ce sera le cas dans une cinquantaine de communes pour les élections européennes de juin prochain, a affirmé le ministre de l'Intérieur, qui a par ailleurs écrit "aux maires des dix premières grandes villes" de France pour qu'elles l'appliquent également.

Il prévoit leur généralisation pour les municipales de 2026.