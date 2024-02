Villecomtal. Monique Gaubert expose ses toiles

La médiathèque a accueilli de nombreux amateurs de peinture et-ou amis de l’artiste Monique Gaubert pour le vernissage de son exposition. Seize de ses tableaux sont présentés, du "Paysage de neige" (huile) à "Le Jazz man dans la rue" (musicien entouré d’une enveloppe qui semble protectrice) ou "L’éruption" (huile et acrylique).

Lionel a accueilli tous les participants et présenté Monique, accompagnée de son mari qui, dit-il, "évolue en fonction des situations créées par l’invitée tout en veillant à la qualité de l’organisation dont l’accueil". C’est une exposition qui mérite, pour ne pas dire doit, de se déplacer pour la découvrir ou revoir les tableaux de l’artiste-peintre.

Des tableaux en noir et blanc – "à partir de la peinture de notre cuisine" - ont beaucoup attiré l’attention par leur originalité et la mise en valeur de leur sujet, paysages et pots. Pour plusieurs autres tableaux, le mouvement donne vie à l’œuvre, un mouvement qui peut envelopper le sujet central et le projeter vers le haut ou donner vie à son centre, "L’éruption" ou "Le violoniste" par exemple. Le choix, la complémentarité ou l’opposition des couleurs donnent vie à quasiment tous les tableaux et invitent à entrer dans leur intimité.

Chacun peut y projeter toutes ses sensations et accueillir tout ce que le tableau lui propose de partager.

Au départ de ses enfants, Monique a trouvé refuge dans la peinture et elle remercie ceux qui l’ont accueillie et permis de poursuivre dans son chemin créatif, la peinture. Elle a découvert Jacky Jeandot, Jean Luc Molinier et Monique Moysset. Elle a pu poursuivre ses échanges au cours du copieux et excellent verre et compléments de l’amitié.

L’exposition, accès gratuit, est visible à la médiathèque les mardis de 14 heures à 16 heures, les mercredis de 16 heures à 19 heures, les samedis de 10 heures à 12 heures et de 15 heures à 17 heures.