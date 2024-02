Football : Rodez pourra compter sur Mambo et Hountondji pour son déplacement à Bastia

Le Raf se déplace à Bastia, samedi 17 février à 19 heures, pour le compte de la 25e journée de Ligue 2.

Bonne nouvelle pour Rodez. Le club ruthénois, qui reste sur quatre matches sans succès en championnat, pourra compter sur le retour de blessure de deux de ses joueurs, qui postulent pour une place dans le groupe qui se rendra à Bastia, samedi 17 février.

Le défenseur Stone Mambo ainsi que l'attaquant et meilleur buteur Andreas Hountondji sont ainsi aptes à retrouver la compétition.

En revanche, Rodez sera toujours privé de ses défenseurs Eric Vandenabeele et Joris Chougrani, blessés. Et Didier Santini, l'entraîneur, doit également composer avec les suspensions des attaquants Clément Depres et Taïryk Arconte, lequel a écopé d'un match de suspension après le carton rouge reçu contre Dunkerque (0-0), samedi 10 février.