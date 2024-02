Bozouls. Un quillodrome et un centre équestre en projet à la place des bâtiments Lacroix

Le conseil municipal s’est réuni en séance publique sous la présidence du maire, Jean-Luc Calmelly. Un conseil presque au complet, seule une élue excusée était absente. Les divers sujets à l’ordre du jour ont été étudiés.

Le tarif de la cantine de l’école Arsène-Ratier augmente de 20 centimes, soit 3,60 € pour les enfants et 6,60 € pour les adultes.

Un prêt à relais à court terme (6 à 8 mois) de 1 500 000 € a été approuvé pour subvenir aux attentes des subventions accordées.

Tarification et règlement des nouvelles salles des Cardabelles. Les travaux de ces 3 salles (salle des fêtes, ancien gymnase et salle anniversaire) sont en cours de finition et le conseil approuve le nouveau règlement d’utilisation du complexe des Cardabelles (une caution sera demandée pour la location avec un tarif différent selon qu’il s’agit d’une demande d’une association bozoulaise ou extérieure).

Le maire rappelle que la salle des fêtes de Barriac n’est plus louée depuis 2020, il propose de requalifier cette salle communale comme salle des associations ; un règlement intérieur sera écrit avec l’aide des associations du village et cette salle pourra être mise à disposition entre 7 heures et 19 heures. Aucune musique ne sera acceptée afin d’éviter les nuisances sonores. Un choix de prestataire est en cours pour la construction de bâtiments couverts de panneaux photovoltaïques.

Les bâtiments Lacroix sont voués à une démolition. La candidature de la société Thyseo, groupe Tenergie, est à l’étude pour un bâtiment de 79mx31m pour le quillodrome et zone de stockage ainsi qu’une carrière couverte de 66mx24m pour le centre équestre. Les comptes financiers uniques 2023 font apparaître un résultat de + 1 941 302,18 € pour la section de fonctionnement. Pour la section investissement le résultat est de – 1 413 824,53 €. Le résultat global de clôture présente la somme de + 527 477,65 €.

Financement de tribunes télescopiques pour la salle des Cardabelles. Un plan de financement a été élaboré de la façon suivante : sur un total de 164 681 88 € : 25 % d’aides de l’État, 20 % du Département, de la Région 15 %, Drac 15 % fonds de concours communauté de communes 10 000 €. Il reste à la charge de la commune 34 464 €.

Mise en place des zones d’accélération pour les énergies renouvelables.

Selon le calendrier de l’État, le conseil a défini les zones terrains (parking), bâtiments publics pouvant être équipées de panneaux photovoltaïques.