Estaing. Une chercheuse en géographie en visite pédagogique à l’école

L’école du Causse a reçu la visite de Yéléna Mac-Glandières, doctorante en géographie et spécialiste de la mer Caspienne. Toute la matinée, Yéléna a échangé avec les 22 élèves de la petite section au CM2. Elle a présenté son parcours d’études et sa vie de chercheuse en géographie.

Les élèves ont été captivés, les échanges ont été nourris, dynamiques et tellement productifs. Par le biais de photos et de cartes, ils ont découvert cette très belle région de la mer Caspienne et des pays aux noms si incroyables : Russie, Azerbaïdjan, Iran, Turkménistan, Kazaksthan ainsi que le Kirghizistan où Yéléna a vécu pendant une année.

Tous les élèves ont décrété que la géographie était désormais certainement leur matière préférée. Ils souhaitent apprendre autant de langues que Yéléna (qui parle français, anglais, espagnol, russe, turc et apprend le persan et le géorgien), veulent découvrir des cuisines du monde, voyager et s’ouvrir à d’autres cultures.