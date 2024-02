Luc-la-Primaube. De nombreux travaux pour "une commune attractive, dynamique et solidaire"

Lors des deux séances publiques, à La Primaube et à Luc, le maire Jean-Philippe Sadoul a fait une présentation générale des travaux en cours et à venir en présence de plusieurs adjoints et conseillers municipaux et de quelques administrés. "Notre objectif est de venir à votre rencontre, de construire ensemble un idéal, un projet municipal pour tous, de rendre la vie plus agréable pour toutes les générations. Nous sommes des élus passionnés. Nous travaillons en équipe. On ne conçoit pas la commune sans la participation de tous. Une commune de 6 200 habitants, attractive, dynamique et solidaire. Une commune où cohabitent harmonieusement agriculture, activités économiques, commerciales et de services. Une commune qui compte 4 écoles, 2 publiques et 2 privées et qui bénéficie d’une vie associative florissante avec 60 associations offrant un panel très large d’activités et une MJC extrêmement dynamique…", a précisé le premier magistrat qui, à l’aide d’un diaporama, a ensuite présenté les grands chantiers en cours et à venir : l’écoquartier Bés Grand (300 logements avec la construction de la gendarmerie), le lotissement "Oustals de La Brienne" à proximité du "Clos Léon" à Luc (25 logements dont 6 terrains libres de construction et 19 pavillons), le "Natur’l park" avenue du Stade à La Primaube (100 logements individuels ou collectifs), l’extension de 3,3 hectares de la zone artisanale de Naujac, finition du parc de Montvert avec création d’espaces de voirie, des travaux pour améliorer le cadre de vie afin de préserver la sécurité, avenue de Rodez (14 207 véhicules/jour dans les deux sens cumulés), avenue de Toulouse (8 583 véhicules/jour), création de liaisons douces pour favoriser les mobilités actives (à pied ou à vélo), végétalisation des espaces publics pour lutter contre le réchauffement, renaturation des espaces publics de la place du Ségala à la place Saint-Jean, aménagement du centre bourg de Luc, requalification de la rue de la gare, modernisation et réhabilitation du patrimoine sportif communal, réhabilitation de l’église de La Capelle Saint-Martin, installation de panneaux photovoltaïques sur 4 bâtiments communaux…