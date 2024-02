Espalion. Erasmus +, une odyssée éducative à travers l’Europe

Pendant trois jours, le programme Erasmus + a transformé l’Immaculée Conception en un centre d’échange européen.

Au sein de l’ensemble scolaire Immaculée Conception, l’effervescence est palpable alors qu’un nouveau projet Erasmus + démarre pour les deux années à venir. Durant trois jours, l’établissement a ouvert ses portes à dix enseignants venus de Turquie, d’Italie et d’Espagne, avec pour objectif de partager savoirs et techniques pédagogiques, soutenus par ailleurs financièrement par le programme européen Erasmus +.

Projet Health : exploration et échanges

Ce projet ambitieux, intitulé "Health" signifiant "healthy education and active lifestyle turn into happiness" en anglais, soit "l’éducation à la santé et le mode de vie actif se transforment en bonheur" implique des élèves de quatrième et leurs enseignants dans une exploration passionnante de la Turquie, de l’Espagne et de l’Italie.

Après avoir donné vie au logo et choisi la mascotte, les élèves échangeront une multitude d’activités avec leurs homologues italiens, turcs et espagnols. Le premier matin, un accueil festif en chansons attendait les partenaires espagnols, italiens et turcs dans la cour de l’école de Saint-Hilarian, témoignant de la préparation minutieuse des élèves du primaire et de leurs professeurs.

Les matinées ont été consacrées à des rencontres interclasses, permettant aux enseignants d’échanger sur le sport, l’alimentation équilibrée et d’autres thématiques. Les activités étaient variées, allant d’ateliers de relaxation à des cours d’éducation physique en anglais, en passant par des ateliers sur la nutrition et le "bien manger", ainsi que des réunions pour préparer les futures mobilités. Les après-midi ont offert l’occasion de découvrir les richesses locales, avec des visites guidées, des ateliers artisanaux, des découvertes gastronomiques et des moments d’échange culturel.

Symbole d’amitié et de durabilité

Pour sceller cette amitié naissante et marquer le souvenir de cet échange, un arbre à Caramel a été planté dans le jardin d’honneur de l’établissement. Cette tradition vieille de seize ans à l’Immaculée Conception symbolise l’engagement en faveur de l’environnement et laisse une empreinte durable, rappelant aux anciens élèves leur contribution à cette belle histoire.

Vers de nouvelles aventures européennes

Sandrine Garriguet, directrice de l’ensemble scolaire, souligne l’importance de la mobilité des adultes au sein de l’établissement, contribuant à enrichir le parcours éducatif des élèves et à construire un avenir où l’éducation transcende les frontières.

Cette première mobilité, financée par Erasmus +, ouvre la voie à de nouvelles aventures, avec une prochaine étape en Espagne prévue pour le mois de mai.

Quatre élèves et deux professeurs s’apprêtent à vivre une expérience inoubliable à Terrassa, témoignant de l’enthousiasme et de l’engagement de tous les participants dans ce projet européen stimulant.