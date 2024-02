"Comment gérer la fin de vie de ses parents ?" : en spectacles et stages de théâtre avec cette compagnie villefranchoise

La semaine prochaine, des spectacles et des stages de théâtre au programme de la compagnie fruits d'allégresse.



La Cie Fruits d’allégresse propose dès la semaine prochaine leur 3e création, « Jeannot et Georgette ». Dans leur théâtre de poche qu’ils ont aménagé de leurs propres mains, ils présenteront cette pièce, mardi 20 février, à 20 h 30, le lendemain à 16 h 30, jeudis 22 et 29 février à 20 h 30.

« Comment gérer la fin de vie de ses parents ? C’est la question que Guillaume et Mathilde se posent alors que Jeannot a de plus en plus de mal à s’occuper de Georgette au quotidien. Entre nostalgie du passé, rebondissements du présent et crainte de l’avenir, cette famille essaiera de rester soudée jusqu’au bout », présente la compagnie.

Tarif selon budget

Deux comédiens pour quatre personnages sont à découvrir, « dans un dédale parsemé d’émotions, de rire et souvenir ». Une heure de spectacle. Réservations par message fortement recommandées. Tarifs selon budget. Gratuit pour toute personne qui n’est pas allée au théâtre depuis plus de 5 ans (ou qui n’y a jamais été). Une place gratuite pour un groupe de cinq. Allégresse organise également un stage théâtre intergénérationnel, lundi 19 de 14 heures à 16 h 30. Venez profiter de 2 h 30 de théâtre seul, en famille ou entre amis. Stage tous niveaux. Selon le budget : participatif 20 €, standard 30 € et mécène 40 €. Informations au 06 56 69 43 35. Rendez-vous 33, rue Durand-de-Montlauzeur, à Villefranche.