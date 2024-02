Estaing. École : de petits scientifiques en herbe

Cette année, l’école du Causse a eu la chance de pouvoir de nouveau participer au programme "partenaires scientifiques pour la classe", initié par le recteur de l’académie de Toulouse et le président de l’Université Toulouse, qui s’inscrit plus largement dans le dispositif accompagnement en science et technologie à l’école primaire (Astep).

L’année dernière, les élèves avaient travaillé sur la création d’une voie de circulation douce qui enjamberait le Lot à Espalion et serait amovible en cas de crue.

Cette année, ils ont enrichi le projet en réfléchissant à la mise en sécurité de l’accès à la passerelle (portail).

Trois étudiants du lycée Monteil, en BTS Conception produits industriels (CPI), et accompagnés de leur professeur, sont venus passer une matinée complète à l’école avec les 22 élèves de la petite section au CM2. Les étudiants ont commencé par se présenter personnellement en détaillant leurs parcours scolaires, leurs projets de poursuite d’études et en présentant des images et vidéos de certains de leurs stages : sites industriels, imprimante 3D, fraiseuses industrielles, plieuse industrielle de métal… Ils avaient également apporté quelques objets usinés.

Le dispositif promeut une démarche d’investigation.

Une fois la problématique de la mise en sûreté de la passerelle posée aux élèves, chaque groupe, accompagné d’un étudiant, a dû imaginer un portail d’accès sécurisé en respectant des contraintes techniques et en réfléchissant aux matériaux.

Chaque élève, y compris en petite section, a réalisé un schéma et tous sont parvenus à une proposition que l’étudiant a mise en forme sur son ordinateur à l’aide d’un logiciel de conception numérique et que chaque groupe est venu présenter au reste de la classe.

La matinée a été très stimulante et enrichissante.

Aussi, les élèves et l’équipe enseignante de l’école remercient Noorah, Marie-Charlotte, Baptiste et leur professeur Patrick pour la clarté de leur propos, la rigueur de la conduite de séance et leur bienveillance. Les élèves ont été captivés et ont vraiment participé avec pertinence et plaisir.

À l’invitation de l’équipe pédagogique du BTS CPI, l’école espère pouvoir se rendre au lycée Monteil au printemps pour une visite de l’atelier, un nouvel échange avec les étudiants, une observation du fonctionnement de l’imprimante 3D et un essai de casque de réalité virtuelle. Ils sont tous très motivés !

Pour info, cette année encore, seule classe de primaire aveyronnaise inscrite dans ce dispositif.