Bozouls. La coupe du monde de rugby plébiscitée en classe et sur le terrain !

Organisée en France, à l’automne dernier, la Coupe du monde

de rugby a fait rêver, aussi bien les adultes que les jeunes,

et tout particulièrement les écoliers.

Une source d’inspiration pour un travail pédagogique dans lequel les enfants très intéressés et leurs enseignants se sont beaucoup investis à l’école élémentaire Arsène Ratier.

Un projet pédagogique qui s’est décliné dans de nombreuses activités. En géographie, ils ont situé les pays participants. En lecture, ils se sont penchés sur les règles du jeu. L’histoire du rugby, le capitaine du XV de France Antoine Dupont… ont fait l’objet de recherches, et un tableau des résultats a été tenu à jour durant toute la compétition. Un travail bénéfique qui a trouvé son prolongement sur le terrain jusqu’à ces derniers jours, avec la collaboration du RCENA, le club de rugby d’Espalion et la participation de deux éducateurs Daniel Bonnaud, Philippe Dali et de deux accompagnateurs Pierre Irles et Yves Raynal. Les groupes CE1-CE2 et CM1-CM2 ont bénéficié chacun de deux interventions, les CE2-CM1 d’un cycle de six séances. Déplacement, passe, défense, jeux, balle ovale, et pour terminer un petit tournoi ont occupé ces séances d’initiation où les enfants ont trouvé beaucoup de plaisir. Si la coupe du monde s’estompe pour laisser place au tournoi des Six nations, le travail réalisé a porté ses fruits et les enfants en conserveront longtemps les fruits en mémoire.