Argences en Aubrac. Une multitude d’activités pour petits et grands avec "pixel aventure"

Samedi dernier, le centre culturel et le gymnase d’Argences-en-Aubrac se sont animés de multiples activités ! En tandem, des tournois futsal et Mario kart ont été l’occasion pour tous de s’essayer à la compétition de façon ludique. Tout au long de l’après-midi, chacun pouvait aussi parcourir les différentes animations et supports proposés : nombreux livres et anciennes consoles de jeux vidéo, exposition, jeu de plateau et ressources sur les émotions, jeux de découverte et de sensibilisation à la classification et à l’histoire des jeux vidéo…

Avec, bien sûr, la possibilité de se restaurer grâce au goûter offert par l’EVS et organisé par l’APE de Lacalm ! Un moment de discussion en groupe a clos cette journée, autour du thème des sensations et émotions ressenties au cours de l’évènement et au-delà. De quoi rassembler les participants autour d’un échange enrichissant. Le projet "pixel aventure" a été retenu dans le cadre de l’appel à projet "bibliothèque et numérique" porté par le département de l’Aveyron et sa médiathèque départementale. Il a lieu d’octobre à mai sur l’ensemble du territoire communautaire.