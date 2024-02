Bozouls. La gazette de la Maison d’accueil Les Caselles vient de paraître

Ce document illustré, disponible pour le plus grand bonheur des résidents et des accompagnants, reprend principalement l’animation de l’établissement durant l’année écoulée. Des activités diverses et variées avec des intervenants extérieurs réguliers proposées par les bénévoles des Caselles, des sorties interétablissement Palaios ; soit 570 activités pour l’année 2023 avec une moyenne de résidents par animation. Un budget de fonctionnement de 39 000 € : 20 000 € en interne et 19 000 € de subvention (conférence des financeurs ARS). Des sourires, de la bienveillance, des moments d’échange et de partage entre les résidents et c’est un grand plaisir pour la responsable du centre de mémoire. D’autre part l’arrivée d’une nouvelle infirmière diplômée Eva Moysset qui a rejoint l’équipe des infirmiers le 8 janvier ; sa jeunesse et son sourire sont d’ores et déjà appréciés.

Depuis la dernière assemblée générale en décembre 2023 l’APEG association pour les échanges entre générations a changé de nom elle s’appelle dorénavant l’association de bénévoles de Caselles.

Le 13 janvier, les pompiers volontaires ont offert la galette des rois aux résidents avec le calendrier du centre de secours. Le 19 janvier la cérémonie des vœux en présence de Mme Bensetti directrice de la structure, Mme Bouissou présidente des bénévoles, M. Roux, directeur associatif d’Ehpad et M. Harant président du conseil d’administration. Cette cérémonie s’est clôturée par un goûter préparé par l’équipe des cuisines.

Le 25 janvier, les résidents ont découvert la vannerie avec Laurence de l’association Besoin de Nature.

Tout au long de cette année les résidents pourront bénéficier de deux créneaux de gym douce proposés par l’association de sport adapté "Siel Bleu".

Bien d’autres activités sont au programme afin de rendre la vie aux anciens bien moins monotone.