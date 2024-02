Saint Geniez d'Olt et d'Aubrac. Le Forum des emplois saisonniers se prépare activement

Vendredi 23 février, l’espace emploi formation (EEF) et la Communauté des communes des Causses à l’Aubrac organise le Forum des emplois saisonniers sur son territoire. Il se déroulera à l’espace culturel de 13h30 à 16h30.

L’objectif est de soutenir les professionnels sur leurs besoins en recrutement, les jeunes et le public en recherche d’emploi.

C’est un outil indispensable pour être présent sur le terrain en relation avec les acteurs du SPE.

Cette année, c’est environ 25 entreprises qui devraient être présentes, dix entreprises représentées par l’EEF et les partenaires (France travail, mission locale, la Région, le Département, Cap emploi…) L’espace emploi formation organise deux forums par an : en hiver, un Forum des emplois saisonniers et en automne un orum de l’emploi "global".

En 2023, 21 entreprises étaient présentes au forum des emplois saisonniers, environ 180 offres d’emploi proposées et 130 participants.