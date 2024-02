Decazeville. L’office de tourisme communautaire forme au numérique

Depuis 2021, l’office de tourisme et du thermalisme Pays decazevillois – Vallée du Lot propose à ses partenaires touristiques des ateliers numériques pour accompagner les professionnels et prestataires au développement et à la valorisation de leur activité. Ces ateliers sont organisés dans le cadre du Programme d’accompagnement numérique de la destination Aveyron.

Un panel de 7 ateliers a déjà vu le jour et a réuni 45 personnes dans les bureaux de Cransac. Lors de ces rencontres, les thématiques abordées étaient vairées : être visible sur le web ; gérer l’e-réputation ; savoir communiquer sur les réseaux sociaux ; créer son site internet avec wix ; savoir utiliser canva ; soigner ses visuels ; les bases de la photo et les outils gratuits et pratiques du web.

Pour la 2e année, l’OT propose un pack numérique aux prestataires touristiques du Pays decazevillois-Vallée du Lot leur permettant d’assister à ces ateliers. Les ateliers proposés les années précédentes seront d’actualité en mars et avril, ainsi qu’en fin de saison pour permettre à de nouveaux partenaires d’y participer ou pour simplement se mettre à jour des nouveautés.

Contact : 05 65 63 06 80 ou tourisme@decazeville-communaute.fr