Onet-le-Château. Un rendez-vous conte exceptionnel, le one man show de Florant Mercadier

Originaire de l’Aveyron (Monteils), Florant Mercadier contait déjà enfant dans les fêtes et festivals : on y mélangeait le conte, l’humour, la musique et les langues sans se poser d’autres questions que le plaisir qu’on prenait à la convivialité. C’est cet état d’esprit qu’il met aujourd’hui dans ses spectacles, mélanges d’anecdotes collectées et de contes revisités, avec toujours de l’humour, de la musique et de la complicité, un one man show exceptionnel qu’un Krill bondé a particulièrement apprécié.

Et cela commence de la plus belle des manières "Y a un cadeau que vous pouvez faire, même plusieurs fois par jour et qui ne vous coûtera rien : un sourire !" assure le conteur à son jeune auditoire qui, en réaction, s’est exécuté en direction des adultes – et ces derniers le lui ont bien rendu ! Puisant dans ses racines occitanes et dans ses voyages à travers le monde, Florant Mercadier invente des histoires à l’imaginaire métissé et à l’humour irrésistible… Ce fut le cas avec la soupe aux cailloux ou encore avec Nicole qui imite parfaitement avec sa cornemuse, le bruit du téléphone portable sur vibreur, mais qui elle, apprécie certes les sourires, mais aime encore plus les bisous qui l’aident à jouer et surtout, surtout la politesse… Message reçu par les enfants qui, du coup, se sont mis à frapper dans leurs mains. Et les histoires tirées "du Placard", issues "du Pays de Nulle Part" ou dormant "entre deux eaux", se sont succédé, en français et en occitan, pour donner vie à de savoureux personnages, mais Florant est aussi musicien et la vielle à roue, la cornemuse, l’harmonica ou le carémère étaient aussi du voyage, pour le plus grand plaisir des petits comme des grands.

Florant Mercadier est en quelque sorte le griot ou le grand-père au coin du feu et on a passé avec lui, un moment fabuleux.

Le prochain rendez-vous conte aura lieu le mercredi 13 mars, les petits pourront rencontrer "Cannelle et Timothée" par Marotte et Cie.