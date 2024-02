Onet-le-Château. Les retraités sportifs ont goûté aux joies de la montagne en vallée de Maurienne

42 adhérents de la retraite Sportive des Quatre-Saisons ont séjourné durant une semaine à Valmeinier, un village au caractère authentique, lové au cœur de la vallée de la Maurienne.

Le groupe qui était hébergé au Grand Fourchon avait pris rendez-vous avec le soleil pendant tout le séjour, ce qui a permis à tous de pratiquer l’activité raquettes encadrée par des guides locaux de la montagne et découvrir avec eux les alpages, le lac vert, les aiguilles d’Arves, la forêt savoyarde, les chamois, chevreuils et bouquetins, pendant que d’autres montaient en direction du Galibier à 2 300 m d’altitude. Un groupe préférant l’adrénaline liée à la rapidité des descentes, s’est adonné au ski alpin, alternant pistes bleues et rouges de Valmeinier à Valloire, tout en prenant le temps d’admirer une variété d’époustouflants paysages, en compagnie de deux animateurs fédéraux du club. La randonnée pour visiter le fort Victor Emmanuel était aussi au programme, même si certains ont préféré simplement visiter Valloire, se promener ou faire "ski bar" pour engranger une bonne dose de soleil. Tous les soirs, le groupe se retrouvait autour de Rémi l’animateur, pour échanger sur la journée passée, jouer aux cartes, à des quiz, au karaoké et surtout rire de ses blagues, de ses imitations et de ses chansons, en partageant un petit apéro, un café, une infusion, une douceur locale ou aveyronnaise, avec un vrai artiste bourré de talents. Malgré la fatigue chacun a pu s’adonner à ses jeux préférés dans une ambiance très conviviale et le club remercie très chaleureusement Sylvie le chauffeur et tous les participants qui ont fait que cette semaine à Valmeinier, restera sans aucun doute dans leurs souvenirs sportifs.

À l’année prochaine, sur d’autres lieux et d’autres pistes !