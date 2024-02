Mur-de-Barrez. Passage de témoin à l’épicerie et à la boutique de fleurs

Durant 45 ans, c’est la maman de Nicole Soulage qui a tenu l’épicerie implantée dans la grand’rue de Mur-de-Barrez avant de passer la main à Nicole en 2008. Bien connue de tous, elle a su fidéliser une clientèle grâce à la fraîcheur des produits proposés. La boutique de fleurs "À la pensée", créée en 1978, vient compléter l’offre de ce commerce au cœur du bourg. C’est en remerciant tous ses clients pour leur confiance et leur fidélité que Nicole transmet épicerie et boutique de fleurs, ces deux lieux incontournables de Mur-de-Barrez, à Nathalie Salles, enfant du pays et fille de Monsieur Salles, dont les plus anciens se souviendront de son taxi.

Nathalie, après une vie parisienne, est passionnée de fleurs et saura faire perdurer ces commerces. Ouverts tous les jours à l’exception du dimanche après-midi et du lundi.

Pour tous renseignements, 05 65 66 06 04.