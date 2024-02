Druelle Balsac. Druelle FC va fêter ses 50 ans

Côté sportif, seule l’équipe réserve jouait ce week-end. Elle se déplaçait pour rencontrer Bas Rouergue. Que dire de ce match à sens unique, puisque notre équipe s’est inclinée 9-0, à part souhaiter une sérieuse remise en question de tous.

Côté festivités, le club va fêter cette année son cinquantenaire. C’est en 1974 qu’une bande de copains, jouant de temps en temps au rugby (mais oui !) et, pour s’amuser un peu au foot, décident de créer un club.

À l’époque, aucune association sportive n’existait sur la commune. Après s’être concertés, ces précurseurs se réunissent à la salle paroissiale d’Ampiac. Et l’aventure est lancée. L’ASCD (Association sportive commune de Druelle) est créée. Le choix de cette appellation avait été fait afin de fédérer les villages qui composent la commune (Abbas, Agnac, Ampiac, Castan, Druelle, Le Pas…) et, surtout, de ne vexer personne. Chacun tenant à préserver l’identité de son village.

L’année 2024 va marquer le cinquantenaire de cette naissance. Le club a beaucoup évolué depuis (il compte plus de 400 licenciés aujourd’hui) et a changé de nom pour s’appeler Druelle Football Club. Pour fêter dignement ce demi-siècle, le 1er juin prochain au Bouldou et au C2S à Druelle, les dirigeants invitent toutes celles et tous ceux qui ont participé à cette grande et longue aventure avec le programme suivant :

- Le matin, tournoi à destination de tous les jeunes du club.

- L’après-midi, place aux seniors et "anciens" qui pourront s’affronter sur des petits terrains.

Toute la journée, une exposition regroupant beaucoup de photos, vidéos et archives seront à voir dans la grande salle de C2s qui sera en accès libre.

Restauration sur place à midi, buvettes toute la journée.

Apéritif avec animation musicale en fin d’après-midi.

Un repas (sur réservation) et une soirée dansante clôtureront la journée. Il sera également proposé une tombola richement dotée. Le lendemain un tournoi de pétanque sera également organisé.

Notez d’ores et déjà cette journée sur vos agendas !