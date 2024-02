Cransac. Le 4L Trophy version locale au départ

L’équipage cransacois du "4L Trophy" composé de Yann Aguiar et de Louis Desvignes, avait décidé de faire un pré départ depuis Cransac, pour leur second "raid" étudiant dans cette aventure de solidarité et d’humanisme qu’est le "4L Trophy". " Initialement, trois autres équipages devaient nous retrouver devant la mairie cransacoise, mais quelques petits soucis ont poussé deux d’entre eux à des réparations de dernières minutes. Nous ne sommes donc que deux voitures, la nôtre et celle d’Axel et Thomas de Lugan ", expliquait le duo cransacois devant la mairie. Entouré de leurs partenaires, dont le maire Bernard Canac, de leurs familles et amis, Yann et Louis ont précisé leur parcours.

"Nous allons rejoindre Toulouse avant de rallier Biarritz, d’où sera ce jeudi le départ de ce 4L Trophy 2024. Puis, on traversera l’Espagne pour rejoindre Algésiras, où nous embarquerons pour Tanger, que nous devrions rallier le dimanche 18 février. Ensuite, de Tanger, nous effectuerons des petites spéciales, dont l’une à Merzouga où nous déposerons l’ensemble des fournitures scolaires et autres pour les enfants de la région. Puis direction Marrakech où notre arrivée est prévue le vendredi 23 février. Enfin retour au bercail après avoir parcouru au total 6 500 km".