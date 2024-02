Boussac. Les chasseurs ont invité à leur table

Le repas de la chasse fait partie des incontournables rendez-vous gastronomiques proposés à la salle des fêtes et l’édition 2024 n’a pas dérogé à ce rituel. Ils furent encore nombreux à venir partager daube de sanglier et gigue de chevreuil à l’occasion de ce rendez-vous festif.

La société de chasse de Boussac, forte de près de 30 adhérents, conduit ses interventions en trinôme avec celles de Manhac et le plateau de Moyrazès. Les prélèvements pour la dernière saison de chasse sur le territoire de la commune sont de 16 sangliers, 18 chevreuils, et la régulation du renard qui s’élève à 38 unités. Les chasseurs informent qu’une vente de daube de sanglier est prévue pour début mars. Il faut souligner l’action globale de cette association pour son implication dans l’environnement et la passion de ses membres pour le territoire et ses composantes. Si le repas concocté par Alexandre Costes et son équipe furent appréciés avec le gibier cuisiné, ils le furent également par le dessert réalisé par le chef.