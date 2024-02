Rignac. Les footballeurs sur tous les terrains

Comme les joueurs, les dirigeants ont livré leur match ce week-end. Mais c’est à la salle des fêtes de l’espace André-Jarlan que les dirigeants ont évolué en renouant avec la tradition pour accueillir les gastronomes matinaux venus déguster la tête et les pieds de veau. Les dirigeants locaux ont montré qu’ils n’avaient pas perdu la main. Le succès a été toujours aussi probant avec la présence de ces fins gourmets locaux et des environs. Mais aussi d’autres arrivés en nombre du Villefranchois, du Ruthénois, du Bassin. Et comme d’habitude, le service a été parfait.

Moins de réussite sur les terrains pour les garçons… Les seniors II se sont inclinés 1-2 contre Ouest Aveyron, les seniors III ont subi la loi d’Olemps 3-4. Heureusement, les filles ont sauvé l’honneur en se qualifiant pour les demi-finales de la coupe de l’Aveyron en s’imposant 2 à 0 à Salles-Curan.