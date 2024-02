Au point mort depuis plus de 40 ans, la course de côte d'Espalion va se remettre en route

Un groupe de jeunes passionnés de sports mécaniques et de rallyes automobiles, organisera la course de côte d’Espalion, les 9 et 10 mars.

Les Espalionnais d’un certain âge se souviennent de la course de côte dirigée par l’Écurie des Rives d’Olt qui a organisé cette épreuve de 1974 à 1982, sur le parcours sinueux de la vieille route de Rodez. Une nouvelle équipe a vu le jour et a créé "L’Écurie vallée d’Olt", autour du duo de coprésidents David Blanc et Nicolas Moreira. Une quarantaine de bénévoles participeront à l’organisation de cette nouvelle épreuve qui comptera pour la coupe de France de la montagne. L’ancien parcours trop dégradé ne permettant pas ce genre de compétition, un nouveau parcours a été agréé, sur la départementale 920, sur 2 kilomètres, entre la sortie d’Espalion et les Quatre-Routes, avec deux chicanes pour corser la difficulté.

Cette manifestation bénéficie du soutien de la municipalité, de la communauté de communes, de l’ASA, association sportive automobile, et d’une soixantaine de partenaires financiers.

"Le retour de la course de côte d’Espalion est un moment attendu avec impatience par les passionnés de sport automobile. Après une absence de plus de 40 ans, l’Écurie Vallée d’Olt a pris l’initiative de redonner vie à cet évènement… Cette relance marque un nouveau chapitre dans l’histoire des courses de côte dans la région", a déclaré Jean-Claude Bessaou, président de l’ASA Rouergue.

Le programme

Samedi 9 mars. 12 heures : arrivée des concurrents, mise en place du parc assistance parking des Prisons et parking de la Lande ; de 13 h 30 à 18 h 30 : vérifications techniques des voitures sur la contre-allée du boulevard Poulenc ; animations à partir de 13 h 30 : simulateur pilotage course de côte et crazy kart électrique.

Dimanche 10 mars. À partir de 8 heures : mise en place parc fermé véhicules prestige/sportives, animations simulateur pilotage course de côte, et crazy kart électrique. À 8 h 45 : essais libres ; à 10 heures : 1re montée essais chronométrés ; à 11 h 15 : 2e montée essais chronométrés. Course en 3 manches : à 14 heures, 15 h 15 et 16 h 30. Cinq montées parade démonstration de véhicules prestige/sportives tout au long de la journée ; à 17 h 45 : mise en parc fermé ; à 18 h 15 : remise des prix à la mairie.

Quatre zones sécurisées sont prévues pour les spectateurs et seront desservies par une navette.