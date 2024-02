Ce village de l'Aveyron lance un appel à projets pour sa résidence seniors et "ouvre" ses terres pour les jeunes ménages

A Mur-de-Barrez, on veut relancer la dynamique démographique avec toutes les générations.



Avec la communauté de communes Aubrac Carladez et Viadène, la commune de Mur-de-Barrez poursuit ses efforts en matière de réhabilitation du patrimoine bâti et lance un appel à projets pour créer une résidence pour seniors dans des bâtiments existants en centre-bourg et réaliser une opération d’aménagement d’un terrain au lieu-dit Samayou, en entrée de bourg.

Afin de connaître les attentes en matière de logements et de lieux de vie des personnes âgées résidants sur le territoire, la commune a réalisé un questionnaire distribué lors d’une après-midi récréative organisée par la mairie et intitulée "Pour bien vieillir en Carladez" qui a eu lieu au mois de juin dernier. Il en résulte que les séniors sont préoccupés par leur avenir et seraient attirés par un logement de type appartement mais également des séniors intéressés par une résidence d’habitat regroupé qui leur garantirait la proximité d’autres personnes et des services de proximité. Au vu de ce constat, la commune souhaite réaliser une résidence seniors Grand’Rue afin d’y accueillir les aînés de son territoire.

Les anciens... et les nouveaux

Considérant aussi les enjeux de maintien des dynamiques économiques et sociales, la commune a posé comme ambition majeure de valoriser la qualité de vie par l’accueil de nouvelles populations. La commune souhaite proposer un cadre de vie qualitatif qui passe par des logements confortables, sains et économes, des espaces privés extérieurs et la proximité des services et leur accessibilité.

Dans ce cadre elle souhaite mener une opération d’aménagement d’un terrain au lieu-dit Le Samayou, dit Terrains Géraudie et ainsi diversifier la proposition d’habitat à destination de jeunes ménages.

Le dossier de consultation est téléchargeable gratuitement, via la plateforme internet e-occitanie.fr sur le profil acheteur marchespublics-smica.safetender.com et sur le site de la mairie. Tous renseignements peuvent être pris auprès du secrétariat de la Mairie par "téléphone au 05 65 66 00 47 ou par email mairie.murdebarrez@gmail.com