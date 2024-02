Vers un bannissement des voitures électriques chinoise aux États-Unis ?

(ETX Daily Up) - Avec l'arrivée prochaine sur le marché intérieur de nombreux constructeurs automobiles chinois, les Américains redoutent de possibles cas d'espionnage au service des autorités chinoises. À l'image de ce qui s'est passé avec Huawei dans les télécoms il y a quelques années, des sanctions pourraient être prises limitant les importations de voitures électriques chinoises.

Par la voix de Gina Raimondo, la secrétaire au Commerce des États-Unis, les autorités américaines s'inquiètent des risques liés à l'arrivée massive des constructeurs automobiles chinois. Elles ont récemment averti, à plusieurs reprises, que les voitures électriques chinoises pourraient constituer une menace pour la sécurité nationale des États-Unis (et de l'Europe), en collectant des données sensibles sur les conducteurs américains puis en les transmettant au gouvernement chinois. Elle craint que ces données (accès aux informations de localisation, aux images de la caméra intérieure, etc.) ne soient exploitées pour espionner à la fois les citoyens mais aussi certaines infrastructures critiques.

Cette préoccupation s'inscrit dans le cadre plus large de la guerre commerciale que se livrent les États-Unis et la Chine. L'avenir des voitures électriques chinoises aux États-Unis reste donc incertain. Dans l'absolu, le gouvernement américain peut en effet restreindre l'importation de voitures chinoises pour des raisons de sécurité nationale, au risque toutefois de refroidir encore un peu plus ses relations commerciales avec la Chine.

On sait que les Américains ne transigent pas sur leur sécurité intérieure. Pour rappel, en 2019, l'administration Trump a interdit à Huawei de vendre ses produits aux États-Unis en raison de risques pour la sécurité nationale. Le géant chinois était alors accusé d'espionnage pour le compte du gouvernement chinois.

De son côté, le gouvernement chinois a d'ores et déjà nié ces accusations d'espionnage, en accusant les États-Unis de jouer la carte du protectionnisme.