Decazeville : la boulangerie Cayla-Alcouffe ferme cette semaine, 21 emplois disparaissent

La SARL Cayla-Alcouffe a été placée en liquidation judiciaire. L’activité cesse définitivement le 29 février. 21 emplois sont supprimés.

C’est une déflagration dans le Bassin decazevillois, dont l’économie est déjà lourdement affectée. Le 13 février dernier, jour où le tribunal de commerce d’Albi a prononcé la liquidation judiciaire de l’Albigeoise de Patons (90 emplois à Villeneuve d’Aveyron), le tribunal de commerce de Rodez a prononcé pour sa part la liquidation judiciaire de la SARL Cayla-Alcouffe.

"C’est avec une profonde tristesse que nous vous informons de la fermeture définitive de notre boulangerie-pâtisserie. Nous tenons à exprimer notre gratitude sincère pour votre fidélité et le soutien que vous nous avez témoignés tout au long de ces années. Merci du fond du cœur pour ces moments partagés autour de nos produits. Nous garderons toujours en mémoire ces instants privilégiés. Merci pour cette belle aventure à Decazeville durant 45 ans", déclare Maryse Alcouffe-Cayla à ses clients.

65 ans de belle aventure en réalité puisque ses parents avaient pris en 1959 la suite de l’activité de leur patron, au 45 rue Cayrade où ils avaient ensuite agrandi le commerce en 1976 en reprenant les locaux de la cave à vin attenante.

Récompenses nationales

Alain Alcouffe et Maryse Cayla ont à leur tour développé la société pour bâtir une enseigne très renommée au-delà du Bassin. Maître pâtissier, maître chocolatier et en confiserie, Alain Alcouffe a collectionné les récompenses et décroché la coupe du champion de France en 1985.

Investie dans la vie économique et de la cité (CCI de l’Aveyron, office du tourisme de Decazeville, présidente de l’association locale des commerçants), Maryse Cayla a aussi été récompensée en 2002 en recevant le prix national de "Madame Commerce", des mains de Simone Veil à Paris.

En 1995, ce fut l’ouverture d’un point de vente rue Maruéjouls à Decazeville puis le rachat en 2013 de deux points de vente de la société Chaudel (alors en liquidation judiciaire), place Wilson à Decazeville et place de l’hôtel de ville à Firmi, également lieu de la fabrication du pain.

La SARL Cayla-Alcouffe a été confrontée ces dernières années à plusieurs coups durs qui se sont succédé : travaux rue Cayrade, pandémie Covid et bien sûr l’explosion des coûts de l’énergie et des matières premières. "La concurrence aussi et la fermeture de la Sam car beaucoup de salariés venaient chez nous". En comptant les charges salariales (21 employés dont quatre boulangers, quatre pâtissiers, huit vendeuses, une plongeuse, une livreuse, et la direction) et les loyers commerciaux (la SARL n’est propriétaire que des locaux de la rue Maruéjouls), la situation s’est irrémédiablement dégradée : "La liquidation devait être immédiate, mais le tribunal nous a accordé un délai exceptionnel jusqu’au 29 février". Le temps aussi pour la mairie (cantines scolaires), l’hôpital et d’autres collectivités que la SARL livrait, de pouvoir trouver de nouveaux fournisseurs.

"En dépit de nos recherches, nous n’avons pas trouvé de repreneur. Nous aurions aimé que les salariés se constituent en coopérative pour reprendre l’activité, mais étant donné la conjoncture et les difficultés…". Un repreneur se fera-t-il connaître, dans le cadre de la liquidation ? Pour l’heure, c’est une page locale qui se tourne douloureusement.