Estaing. Sécateurs & Bonne humeur prêts pour sa mission au service des chemins

Récemment, c’est dans la salle des fêtes de Coubisou que s’est tenue l’assemblée générale de l’association Sécateurs & Bonne humeur en présence des membres du bureau et d’une très grande partie des adhérents.

Les coprésidents revenaient sur les différentes actions qui ont été menées depuis la dernière assemblée. En fonction des besoins, plusieurs journées de nettoyage, tonte et entretien des chemins ont été organisées ; les travaux sur le chemin de la Malbrousserie sont terminés ; reconnaissance pour des chemins ; dégagement d’un arbre sur le chemin Jeunières-Pègues ; fabrication de panneaux "avis aux randonneurs en période de chasse" ; réparation du socle de la croix du Puech de Peyre, réveillon 2022. Sur Visorando, les randonneurs laissent leurs impressions ; on y retrouve de bons retours encourageants pour l’équipe de bénévoles.

La présentation du bilan financier fait ressortir des finances saines grâce, entre autres, à une bonne gestion des dépenses. Suite à la fête d’été à Cabrespines, l’association organisatrice a fait un don de 300 euros à Sécateurs & Bonne humeur afin de remercier l’équipe qui œuvre sur les chemins de randonnée.

À ce jour, l’association compte 32 adhérents et la cotisation annuelle est de 5 euros par personne.

Après les questions diverses où chacun a pu s’exprimer librement, les membres du bureau étaient renouvelés dans leur fonction.

Côté projets, Sécateurs & Bonne humeur, en collaboration avec l’ARS, le CPTS Nord-Aveyron et la commune de Coubisou, propose un après-midi "Bougez-vous" ; plusieurs ateliers permettront à chacun de découvrir les bienfaits de la marche, de la randonnée ou tout simplement de quelques exercices à faire au quotidien. Un médecin et un nutritionniste participeront à cet après-midi du 16 mars à Coubisou, tout comme les sapeurs-pompiers qui proposeront deux ateliers (comprendre et utiliser le défibrillateur ; les gestes et actions de premiers secours).

L’association souhaite faire l’acquisition de matériel. Chacun est invité à réfléchir sur ces futurs achats qui permettront aux bénévoles de travailler dans de bonnes conditions.

Sécateurs & Bonne humeur poursuivra son action auprès des chemins pour l’entretien, l’ouverture ou la création d’un nouveau circuit. Tout cela sera défini au fur et à mesure des besoins.

Après la présentation des bilans et un tour sur les projets, les participants se retrouvaient autour d’un bon casse-croûte.