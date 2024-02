Bozouls. À Gillorgues, un repas marocain pour soutenir les lionceaux de l’Atlas

L’association bozoulaise "Une plume pour les lionceaux de l’Atlas marocain" (Une plume pour LAM), connue pour son engagement envers l’éducation des enfants dans les villages reculés de l’Atlas marocain, annonce sa prochaine assemblée générale prévue pour le 2 mars. Dans le cadre de cet événement significatif, Une plume pour LAM invite le public à un voyage culinaire authentique avec un repas marocain traditionnel au Foyer rural de Gillorgues. Au menu, les convives auront le plaisir de déguster des boreks croustillants, un tajine aux olives savoureux, suivis de gâteaux orientaux et d’un café pour conclure ce festin.

Cette initiative gourmande, fixée à un tarif de 16 € par personne, vise non seulement à rassembler les membres et sympathisants de l’association autour d’une table conviviale mais aussi à collecter des fonds pour continuer à fournir des ressources éducatives essentielles aux enfants de l’Atlas. Les réservations sont ouvertes et peuvent être effectuées en contactant la présidente de l’association au 06 32 18 78 01. Cet événement représente une occasion unique pour les habitants de Bozouls et des environs de contribuer à une cause noble tout en appréciant les richesses de la cuisine marocaine ; une expérience de solidarité.