Luc-la-Primaube. L’association des commerçants et artisans toujours très dynamique

L’association CLAP (Association des Commerçants et Artisans de La Primaube) coprésidée par Françoise Flottes et Laurence Bru, a tenu son assemblée générale au bar-restaurant "L’Insolent" en présence du maire Jean-Philippe Sadoul, de Laurent Portal, conseiller municipal délégué et de nombreux commerçants et artisans adhérents de CLAP. Les animations de 2023 ont été évoquées et notamment la fête de la musique qui a connu un immense succès sous un soleil radieux.

Pour ce millésime, le club de Luc Primaube Basket était partenaire auquel CLAP a reversé 50 % du bénéfice.

Concernant l’animation de Noël, neuf vitrines ont été décorées par Mme Fereboeuf avec une participation de CLAP de 50 euros pour chaque adhérent. La tombola organisée pour les fêtes de fin d’année a connu un franc succès avec pas moins de 4 500 tickets remplis. Le tirage effectué le 14 janvier en présence du maire et de quelques élus a désigné 35 gagnants de bons d’achat de 30 à 100 €. En 2023, l’association comptait 30 adhérents. Côté bilan financier, les comptes sont équilibrés. Pour les animations de 2024, la fête de la musique sera reconduite le vendredi 21 juin 2024 en partenariat avec l’amicale des jeunes du Lévézou Ségala Aveyron XV. En ce qui concerne l’animation de Noël 2024, des décisions seront prises à la rentrée de septembre mais toutes les idées sont les bienvenues.

Pour les cotisations de 2024, le prix reste inchangé soit 50 euros. Les commerçants et artisans primaubois souhaitant rejoindre l’association CLAP doivent se faire connaître sur

claplaprimaube@gmail.com

L’assemblée générale s’est clôturée par le traditionnel pot de l’amitié et un buffet dînatoire.